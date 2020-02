Ma protection sociale, elle m’est indispensable !

Toutes et Tous dans la Rue, le 14 Février 2020 A Paris et partout en France

Pour la St Valentin, nous vous invitons à en prendre soin.

Soin de notre système de protection sociale, attaqué de toutes parts par les politiques capitalistes de nos gouvernants.

Soin de notre Sécurité Sociale, qui permet de financer les Hôpitaux et de nous soigner.

Soin de notre système de retraite, qui sera privatisé si nous ne faisons rien.

Soin de nos allocations chômage et familiales, elles aussi attaquées pour le plus grand bonheur du patronat.

Soin de nous, sans qui le soin se déshumanise.

Faisons du 14 février, un nouveau 14 novembre pour obtenir « l’argent magique »

Malgré le mépris et les manipulations du Gouvernement, malgré notre droit de grève constamment bafoué, le 14 novembre nous avons su, par cette manif géante à Paris, enfin agir ensemble et non plus réagir. C’est cela qu’il nous faut reproduire à nouveau le 14 février, à Paris mais aussi partout en France. A l’hiver dernier, il n’y avait pas d’argent… à l’été, nos luttes avaient débloqué près de 2 milliards d’euros, trouvés comme par magie !

Alors plus que jamais

• Réaffirmons nos revendications, partout, dans nos boîtes, dans la rue pour un accès inconditionnel aux soins et une prise en charge sociale et médico-sociale publique.

• Exigeons des mesures immédiates qui permettront d’endiguer l’hémorragie et la mise en danger en cours de nos établissements sanitaires sociaux et médicaux sociaux, fleurons de nos services publics.

Ensemble exigeons :

• 300 euros d’augmentation de salaire pour tous et toutes sans condition

• Un plan d’embauche massive à l’hôpital, pour les EHPADs et pour toutes les structures du social et du médico-social

• La catégorie active pour tou.te.s les soignant.e.s, retraite à 60 pour les autres !

• Un taux de l’ONDAM à 5 % MINIMUM et des lits à la hauteur des besoins

• La reprise totale de la dette et l’arrêt de la marchandisation de nos secteurs

Lisez en suivant ce lien : l’intégralité de notre tract