La Fédération SUD Santé Sociaux apporte tout son...

Samedi 21 août avait lieu la 6ème manifestation contre le pass sanitaire à Tours, et après avoir été absent la semaine dernière, le groupuscule fasciste "Des Tours et des Lys" s’est fait forte-ment remarquer dans le cortège en arrivant vétu de noir avec des gants coqués et des gazeuse, et en agressant la tête du cortège, composée de gilets jaunes et de militant∙es de gauche, pour en prendre la tête. Le cortège décide alors de bifurquer pour ne pas être associé à l’extrême-droite. Le groupe “Des tours et des lys” fait demi-tour et agresse plusieurs camarades. Suite à cette agression un camarade Gilet jaune et un militant de SUD Santé Sociaux 37 ont dû être hospitalisés. L’un d’eux a plusieurs fractures et 45 jours d’ITT.

Les idées antisémites et xénophobes ne devraient pas être tolérées dans une manif qui pour-fend l’autoritarisme des mesures gouvernementales, revendique la solidarité, défend les droits de tou∙te∙s. Les manifestations contre le passe sanitaire ne sauraient être le terrain dont s’empare l’extrême-droite pour propager ses idées nauséabondes.

La Fédération SUD Santé Sociaux continuera de s’y opposer : la liberté que nous défendons ne peut se confondre avec celle que scandent les militant∙es d’extrême droite présent∙es dans les manifs, Patriotes, membres du RN ou d’autres organisations de cette mouvance politique ; la liberté que nous défendons combat toute forme de discrimination, tout appel à la haine, elle suppose égalité et solidarité, elle oeuvre pour le bien commun et non pour les intérêts de cer-tains.

Il y a d’autant plus urgence à le manifester que les idées d’extrême-droite se banalisent, que les personnes qui les portent ne se contentent pas de dégrader des locaux, qu’elles agressent et qu’elles tuent aussi…

L’extrême-droite sera toujours notre ennemie :

Les idées qu’elle propage doivent être combattues,

La Fédération SUD Santé Sociaux continuera à prendre sa place dans ce combat !